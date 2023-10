ONE PIECE: tutte le bizzarre e incredibili bugie di Usop diventate realtà

Usop, anche da un punto di vista estetico, è stato presentato come un bugiardo sin dalla sua prima apparizione nel capitolo 23 di ONE PIECE, e nonostante sia cresciuto e migliorato molto nelle relazioni interpersonali ha sempre mantenuto questo suo tratto distintivo. Ma quante delle grandi bugie dette da Usop sono davvero false? Scopriamolo.

A distanza di anni resta ancora iconica la frase “stanno arrivando i pirati” con cui Usop cercava di terrorizzare gli abitanti del villaggio di Shirop. In realtà il giovane cecchino aveva ragione, in quanto Karhador, maggiordomo della sua cara amica Kaya, si è rivelato essere il temibile capitano Kuro, fermato dai Mugiwara.

La fantasia di Usop l’ha portato a pronunciare bugie riguardanti animali enormi, come un pesce rosso talmente enorme da essere scambiato per un’isola, rivelatosi vero con il Mangia Isole, un’enorme talpa, che avrebbe poi preso la forma di Miss Merry Christmas della Baroque Works, un drago, incontrato realmente sull’isola di Punk Hazard a difesa del laboratorio abbandonato di Vegapunk, e un cane che tormentava Shirop, definito da Usop come Cerbero, realmente incontrato dai Mugiwara a Thriller Bark.

Usop ha anche in qualche modo predetto la sua prima taglia come Sogeking, quando, dopo la sconfitta di Arlong, Luffy mostrò con orgoglio il suo manifesto con una taglia di 30 milioni di berry. In quell’occasione il cecchino disse a Vivi che quella somma era per lui, fotografato di spalle nell’angolino destro della foto segnaletica. Mesi dopo, in seguito alla sconfitta del CP9 e alla dichiarazione di guerra al Governo Mondiale sulla testa di Sogeking vennero posti esattamente 30 milioni di berry.

Inventando storie per Kaya, Usop immaginò un’isola abitata interamente da nani che si cibano di enormi pesci rossi. Un’altra profezia avveratasi quando Usop e Nico Robin si ritrovarono nel regno di Tontatta, terra abitata da nani. Infine, l’ultima grande bugia detta da Usop, e forse rivelatasi vera, è la frase “sono un coraggioso guerriero del mare”. Per quanto il cecchino dei Mugiwara abbia cercato spesso di svicolare situazioni scomode e scontri, quando i suoi amici e alleati hanno avuto bisogno di lui Usop c’è sempre stato, anche contro avversari formidabili.

