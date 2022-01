ONE PIECE, il bizzarro sogno di Eiichiro Oda: ecco il vero ONE PIECE del mangaka

Tante generazioni di lettori e spettatori si sono susseguite tra i fan di anime in 25 anni. L'unica cosa che ancora non è cambiata è Eiichiro Oda che ancora scrive il manga di ONE PIECE e Toei Animation che ancora realizza gli episodi dell'anime. Sappiamo tutti che Eiichiro Oda è un tipo stravagante.

Non può non essere stravagante una persona che ha ideato un mondo così grande e bizzarro. Ma non solo, in diverse occasioni fuori dal manga, Eiichiro Oda ha strappato un sorriso ai propri lettori. Come quando poco dopo il lancio di ONE PIECE ha pagato il sushi ai propri amici e ha lasciato un resto di 30 dollari al minimarket.

Oppure quando di recente ha preso in giro l'autore di Bleach per il ritorno dell'anime. In questa occasione è tornato a parlare di sushi, attraverso i commenti che ogni mangaka di Weekly Shonen Jump può pubblicare alla fine della rivista: "I want to become an adult who can walk into a sushi restaurant alone and order a drink and some fish before quietly leaving."

"Voglio diventare un adulto che può entrare da solo in un ristorante di sushi e ordinare un drink e del pesce prima di andarsene tranquillamente." I sogni del mangaka preferito di molti di noi sembrano essere molto terra terra e, allo stesso tempo, molto bizzarri. Chissà se Oda prima o poi riuscirà nell'impresa?

Nel frattempo in ONE PIECE 1037 Kaido e Rufy continuano il loro scontro mentre in tutta Onigashima divampano combattimenti a non finire. Nell'anime di ONE PIECE invece vediamo una delle scene più belle di Yamato finora.

In ultimo vi lasciamo con questo doppio cosplay a tema ONE PIECE di Nico Robin e Nami e vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.