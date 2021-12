ONE PIECE: Black Maria prende vita in questo cosplay di Kappy

La ciurma dei pirati delle cento bestie di ONE PIECE è formata da tantissimi pirati, spesso di basso livello, a cui viene concessa la possibilità di elevarsi mangiando uno degli SMILE. I preziosi Frutti del Diavolo artificiali tuttavia non sono una certezza, dati i loro effetti collaterali. Sopra di loro ci sono invece personaggi più forti.

Ci sono alcuni gruppi fondamentali nelle gerarchie dei pirati di Kaido, e uno di questi sono i Tobi Roppo. I sei guerrieri volanti apparsi in ONE PIECE hanno mangiato un Frutto del Diavolo originale e possiedono poteri variegati ma che rimandano sempre a creature ancestrali come i dinosauri. Ormai, con l'attuale saga di Onigashima in corso anche nell'anime, questi sei personaggi si sono conquistati uno spazio importante nella serie.

Uno dei sei guerrieri al servizio di Kaido è Black Maria, una donna gigante dai capelli biondi e che gestisce il quartiere del piacere a Onigashima. L'oiran è una delle Tobi Roppo con la taglia più alta e ha dimostrato il suo valore in uno degli scontri tenutosi contro uno dei Mugiwara. Grazie al suo fascino e alla popolarità acquisita, arrivano i cosplay di Black Maria. A realizzare quello qui disponibile è stata Kappy.

Anche Ulti ha ricevuto la sua dose di cosplay recentemente, dopo gli ultimi avvenimenti che l'hanno vista coinvolta in ONE PIECE.