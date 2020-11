ONE PIECE: e se Boa Hancock fosse arrivata a Wano? La sua bellezza in abiti giapponesi

Boa Hancock nel corso della serie ha indossato diversi abiti. Dapprima, su Amazon Lily, si è presentata con abito rosso che lasciava parecchio scoperto seno e gambe. Per il combattimento però usa uno qipao viola che le permette movimenti più liberi. Nel corso di ONE PIECE ha poi indossato anche altri vestiti di vario genere.

Tuttavia, non essendo arrivata a Wanokuni insieme alla ciurma di Rufy, non ha potuto indossare i classici abiti giapponesi. Nami e Nico Robin hanno ricevuto vari vestiti nuovi su quest'isola e lo stesso vale per tutti gli altri protagonisti. Come sarebbe stata Boa Hancock se fosse arrivata su Wanokuni insieme agli altri personaggi di ONE PIECE?

Il fan Kiciu ha provato a immaginarlo in una fan art postata su Reddit nelle scorse ore. In basso possiamo vedere il vestito di Hancock che naturalmente indossa un kimono. Con una base rossa, ci sono diversi dettagli rosa e soprattutto un serpente che con le sue spire avvolge tutto il vestito, richiamando l'identità dell'imperatrice pirata. I capelli lunghi invece sono stati avvolti dietro la testa e accompagnati da una tiara d'oro. Non mancano invece i suoi orecchini a forma di serpente.

Vi sarebbe piaciuto vedere la donna con questi abiti ufficialmente in ONE PIECE? Potete rifarvi comunque gli occhi con una statua a grandezza reale di Boa Hancock.