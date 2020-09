ONE PIECE: una Boa Hancock bella e regale nel cosplay di Chiha

L'imperatrice pirata Boa Hancock ha trafitto i cuori di tanti personaggi di ONE PIECE, ad eccezione di quello di Luffy. Praticamente quasi ogni uomo che la incontra ne rimane affascinato e proprio su questo fa leva parte del suo potere. Trascendendo le pagine in cellulosa, tanti cosplay sono riusciti a riprodurre la bellezza della donna.

Nel tempo vi abbiamo presentato tanti cosplay a tema Boa Hancock, uno dei quali apparteneva a Chiha6170, cosplayer giapponese. La sua realizzazione della ragazza di ONE PIECE era fedelissima e risulta essere una delle più apprezzate. La ragazza è tornata nel mondo di ONE PIECE con un altro cosplay, neanche a dirlo sempre su Boa Hancock.

Diversamente dalla scorsa volta, in questa nuova foto si concentra su Boa Hancock col vestito rosso, come l'abbiamo vista per la prima volta ad Amazon Lily. E proprio il palazzo del suo regno fa da sfondo in una foto che sembra voler catturare non solo la sua bellezza e sensualità ma anche la sua regalità. Oltre 20000 like conquistati, tantissimi commenti di apprezzamento e un continuo rimbalzare su varie pagine a tema.

La nipponica si è dimostrata ancora una volta capace di preparare un ottimo cosplay di Boa Hancock che sicuramente sarebbe capace di pietrificarvi. E per i fan che vorrebbero averla sempre con sé è stata realizzata una statua 1:1 di Boa Hancock.