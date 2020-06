ONE PIECE: Boa Hancock brilla con la sua bellezza nel cosplay dell'italiana Veronica

L'imperatrice pirata Boa Hancock è riconosciuta in tutto il mondo di ONE PIECE per la sua bellezza. Praticamente nessun uomo, oltre naturalmente Rufy, è riuscito a non cedere al suo potere. Grazie a questo rapporto col protagonista di ONE PIECE abbiamo potuto osservarla più volte durante la serie e lo faremo ancora in futuro.

La bellissima donna del mondo di ONE PIECE si presentò con un abito rosso che lasciava vedere il petto e il seno, col resto dell'abito e della gonna che riuscivamo a far esprimere tutto il suo corpo voluttuoso al meglio. Anche con altri vestiti Boa Hancock è riuscita a conquistare molti appassionati di ONE PIECE, ma quello che rimarrà più iconico sarà proprio il primo vestito rosso.

La Boa Hancock con questo abito è quella che viene proposta da Veronica, cosplayer italiana che negli scorsi giorni ha inserito nuove immagini su Instagram per il suo set su questo travestimento. Sono due le foto condivise e che potete vedere in basso alla notizia dove grazie al mezzo busto possiamo notare il lavoro effettuato sul vestito, sul trucco e sui capelli neri che scendono intorno al viso. Vi piace questo cosplay di Boa Hancock di ONE PIECE?

Anche altre cosplayer hanno dedicato il proprio talento a questa fanciulla: ecco la Boa Hancock di Toriiko e il cosplay della piratessa di Chiha6170.