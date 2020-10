ONE PIECE: Boa Hancock al centro di un cosplay di Robin Ren

Le piratesse Kuja sono note per la loro formazione completamente al femminile. A capo di questa organizzazione, che i lettori e spettatori di ONE PIECE hanno scoperto nell'arco di Amazon Lily, c'è la splendida Boa Hancock. Una donna bellissima, tra le più belle del mondo di ONE PIECE e che viene continuamente ammirata da tutti, maschi e femmine.

La sua bellezza è tale da sposarsi alla perfezione con le qualità del suo Frutto del Diavolo, che usa per pietrificare chiunque la osservi, quasi come una novella medusa versione manga. Solo in pochi possono vantare resistenza contro il suo potere, e uno di questi è proprio il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Luffy.

Ma fuori dal manga otterrà lo stesso effetto? Proviamolo con un cosplay di Boa Hancock creato da Robin Ren. L'italiana ha postato sul suo account Instagram la foto che potete osservare in basso e che ha riscosso oltre 2000 likes. La Boa Hancock presentata è quella col vestito viola, il quipao che usa quando è pronta per il combattimento. Invece capelli e orecchini a forma di serpente rimangono identici in tutte le versioni.

Pensate che possa competere con la versione disegnata da Eiichiro Oda? Oppure la statua su Boa Hancock fa più effetto? La donna tra l'altro accompagnò il protagonista in una delle fasi più dure della sua vita, quando assistette alla morte di Ace.