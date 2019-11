ONE PIECE: Boa Hancock conquista i fan grazie a un sensuale cosplay a tema pipistrello

Questa settimana, probabilmente, Eichiro Oda non avrà avuto facile, in quanto il nuovo capitolo di ONE PIECE conta appena 13 pagine. Nonostante non sia la prima volta che il sensei rilascia meno tavole del solito, desta comunque una notevole preoccupazione i ritmi della vita quotidiana del famoso mangaka.

Gli spoiler trapelati nella giornata di ieri, inoltre, hanno confermato che Oda vuole terminare ONE PIECE entro i prossimi 5 anni. Manca ancora relativamente diverso tempo prima che il capolavoro piratesco di Jump raggiunga la sua naturale conclusione, ma è lecito aspettarsi una notevole accelerata della narrazione nei prossimi capitoli del manga.

In ogni caso, il popolare franchise si arricchisce quotidianamente di centinaia manifestazioni di creatività da parte degli appassionati, come dimostra l'ultimo splendido cospaly di Boa Hancock. L'interpretazione personale dell'imperatrice di Amazon Lily, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ha ottenuto uno straordinario successo tra gli appassionati, complice una sensualità pazzesca ottenuta grazie all'originale tema del "pipistrello". Il capitano delle Piratesse Kuja continua ancora a essere una delle beniamine del pubblico, grazie al suo tipico design che la rende uno dei personaggi più apprezzati dell'intera opera.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay in questione, vi piace? Diteci la vostra opinione nello spazio riservato ai commenti, ma non prima di aver letto questo simpatico aneddoto su Eichiro Oda che, ultimamente, sta mangiando parecchio Oden per non dimenticarsi alcun dettaglio sulla storia.