ONE PIECE: Boa Hancock in un cosplay con un abito inedito

Fin dalla sua introduzione durante la saga di Amazon Lily, Boa Hancock ha ammaliato tutti i fan di ONE PIECE. Forse solo Rufy è riuscito a resistere alla sua seduzione, espressa molto spesso durante il manga e l'anime. Il personaggio ha fatto uso di svariati abiti nel corso del tempo che ne hanno esaltato la bellezza in più occasioni.

Diverse modelle e cosplayer hanno provato a vestire i panni di Boa Hancock. L'imperatrice pirata di ONE PIECE ha preso vita con il cosplay di Chiha che per l'occasione ha voluto far esaltare la regalità del personaggio indossando il noto abito rosso, quello con cui l'abbiamo conosciuta nell'anime e nel manga. Il personaggio ha poi cambiato vestito facendosi notare con il suo abito viola, anche quello poi ripreso nel cosplay di Boa Hancock realizzato da Hana. Saga dopo saga, ma anche nei progetti collaterali come i lungometraggi, il membro della Flotta dei Sette sfoggia tanti altri abiti.

Però i fan hanno molta fantasia e, tramite svariate doujinshi e fan art, hanno donato a Boa Hancock un vestiario molto più ampio. Proprio su un vestito inedito si basa il cosplay di Boa Hancock che ha catturato tutti nel subReddit di ONE PIECE nelle scorse ore, divenendo velocemente uno dei post più cliccati. Sfruttando un abito in stile cinese mai visto nel manga di ONE PIECE, questa cosplayer propone una Hancock un po' diversa dal solito. In basso potete trovare la foto del cosplay.