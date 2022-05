ONE PIECE: Boa Hancock in un cosplay con abito rosso vi farà innamorare

La Flotta dei Sette è uno degli elementi che Eiichiro Oda non aveva previsto in ONE PIECE. Questo gruppo di personaggi ha aumentato sensibilmente la durata del manga, imponendo a Rufy combattimenti con nuovi nemici. Ma alcuni di questi si sono trasformati in importanti alleati, anche se dopo diverse difficoltà.

Crocodile è stato uno dei primi di questo gruppo a comparire, seguito poi da individui del calibro di Gecko Moria e Orso Bartholomew. Proprio quest'ultimo ha segnato la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova saga di ONE PIECE che ha portato Rufy ad Amazon Lily. Ed è stato su quest'isola abitata solo da donne che il protagonista del manga ha incontrato un altro membro della Flotta dei Sette, la bellissima Boa Hancock.

Conosciuta anche come l'imperatrice pirata e l'imperatrice serpente, è il capitano dei pirati Kuja, una ciurma composta soltanto da donne e che è stata comunque in grado di farsi un nome importante. La prima volta che la donna appare nel manga, oltre a essere stata presentata come bellissima, forse la più bella di ONE PIECE, ha svelato anche una certa crudeltà. L'atteggiamento cambia quando Rufy la conquista.

