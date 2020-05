ONE PIECE: Boa Hancock nel cosplay sexy di CHIHA6170

Le donne disegnate da Eiichiro Oda in ONE PIECE sono sempre affascinanti e, tolti pochi casi, tutti corrispondono al canone di bellezza del mangaka. Seno prosperoso, vita snella e fianchi più larghi, in pratica la classica forma a clessidra che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ma anche così nel manga ci sono ragazze più belle di altre.

Tra le bellezze più rinomate del mondo di ONE PIECE c'è Boa Hancock, membro della Flotta dei Sette e conosciuta come l'imperatrice pirata. Su Amazon Lily ha creato una vera e propria fortezza con un gruppo di sole donne, ma è principalmente conosciuta per la sua bellezza distruttiva e pietrificante. Infatti insieme al potere del suo Frutto del Diavolo riesce a pietrificare ogni uomo perda la testa per lei.

La cosplayer nipponica CHIHA ha deciso di vestire i panni di questa bellezza. Nella foto in basso potete infatti ammirare il cosplay di Boa Hancock realizzato da lei. La versione ripresa è quella col vestito viola con ricami a tema bandiera dei pirati Kuja che per l'occasione viene particolarmente aperto sul petto. Intorno a lei è stato ricreato anche un piccolo serpente bianco con striature violacee che richiama a Salomé, la serpe gigante che accompagna sempre l'imperatrice pirata.

Avete apprezzato questo cosplay della principessa serpente di ONE PIECE? Anche Giu Hellsing si è dedicata a un cosplay su Boa Hancock e, in attesa che ritorni il manga su Weekly Shonen Jump la prossima settimana, un utente di Reddit ha formulato una teoria audace su Shanks.