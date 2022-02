ONE PIECE: Boa Hancock con il costume dei pirati di Kaido in una fan art piccante

I pirati delle cento bestie sono una delle ciurme più numerose conosciute finora in ONE PIECE. Kaido si è circondato non soltanto di pesi massimi come calamità, tobi roppo e supernove, ma anche di un enorme numero di pirati di basso livello ma che si rendono fondamentali in grandi numeri e a cui ha dato abiti immediatamente riconoscibili.

Ciò ha permesso ai Mugiwara e ai loro alleati di infiltrarsi molto facilmente a Onigashima durante i festeggiamenti della ciurma. Quasi nessuno ha riconosciuto gli estranei agghindati come loro, nonostante le loro facce siano su molti manifesti di taglia. Il cambio d'abiti dei Mugiwara è quindi riuscito, anche se brevemente. Corna, cinte di pelle e tinte scure hanno fatto effetto.

Come sarebbe stata Boa Hancock se si fosse unita ai pirati delle cento bestie, o se si fosse infiltrata con i Mugiwara a Onigashima? Avrebbe ovviamente indossato un abito del genere, col fan Creedothegod che ha abbozzato un disegno con la piratessa con questi abiti. Il risultato è una Boa Hancock piccante che indossa un abito molto simile a quello di Nico Robin e Nami ma con una carica certamente ulteriore, vista la maturità dell'imperatrice serpente.

Intanto anche i cosplay di Nico Robin versione pirata di Kaido hanno fatto breccia nella rete.