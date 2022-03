ONE PIECE: Boa Hancock in un doppio cosplay in posa con abito viola e abito rosso

Ci sono tante donne belle in ONE PIECE, dato che Eiichiro Oda segue a livello artistico sempre la classica figura a clessidra. Eppure per tutta la popolazione, sia essa pirata, civile o della marina, c'è una donna che spicca su tutte le altre senza se e senza ma. Il riferimento è naturalmente all'imperatrice pirata Boa Hancock.

Capo delle piratesse Kuja, conosciuta anche come principessa serpente, sarà inizialmente un'avversaria di Rufy, il protagonista di ONE PIECE che viene scaraventato ad Amazon Lily dopo il brutto scontro con i Pacifista all'Arcipelago Sabaody. Basterà poco però per renderla uno degli alleati più importanti di cappello di paglia, aiutandolo a infiltrarsi ad Impel Down e supportandolo durante la battaglia di Marineford.

Nel tempo, la sua bellezza non è cambiata, con la cosplayer italiana Lunaria che è riuscita a mantenere le caratteristiche della piratessa in questo doppio cosplay di Boa Hancock con vestito rosso e con vestito viola. Da una parte c'è quindi una foto con la piratessa appena conosciuta ad Amazon Lily, dall'altra Hancock ma con l'abito che ha usato a Marineford per combattere più agevolmente contro i suoi nemici. Quale Boa Hancock preferite, quella col vestito rosso oppure quella con l'abito viola?

Va detto però che i cosplay di Nami e i cosplay di Nico Robin non sono da meno.