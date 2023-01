ONE PIECE: Boa Hancock da imperatrice in questo cosplay di Seracoss

Alla sua prima comparsa, Boa Hancock non diede l'idea di essere forte, almeno non troppo rispetto ai pirati che l'avevano preceduta con il ruolo di antagonista. Ruolo che tra l'altro è durato pochissimo, dato che si converte quasi subito alla causa del protagonista di ONE PIECE. La resistenza di Rufy al suo potere l'ha infatti convinta ad aiutarlo.

E così l'imperatrice ha iniziato a mostrare cosa sapeva fare davvero, e anche di che autorità si è dotata. È quindi giusto vederla tra le dieci piratesse con più valore di ONE PIECE, grazie a una taglia di ben 80 milioni di berry ma che in realtà è molto più alta. Il suo status di piratessa della Flotta dei Sette ha infatti congelato il suo valore, bloccandolo a valori infimi per un capitano del suo livello.

Le nuove taglie della Flotta dei Sette rivelate finora confermano tutto ciò, che Boa Hancock è estremamente temibile e non va sottovalutata. Sicuramente il suo potere più temibile è il Mero Mero, capace di pietrificare chiunque venga colpito dai raggi. Tuttavia, questa abilità ha effetto soltanto a causa dell'elevato charme di cui è dotata l'imperatrice pirata. La bellezza che aveva fin da quando era piccola infatti è un enorme catalizzatore e permette al frutto Mero Mero di funzionare al massimo, in una sinergia unica.

Questo effetto può accadere anche con le Boa Hancock reali come si vede in questo cosplay. Seracoss ha deciso di far capire come mai la donna è chiamata imperatrice pirata e perché è una delle donne più belle di ONE PIECE con questo scatto regale. Questo cosplay di Boa Hancock riuscirà a pietrificarvi?