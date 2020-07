ONE PIECE: Boa Hancock incanta nel cosplay di Nicolette

Eiichiro Oda in ONE PIECE ha inserito tanti personaggi femminili tra alleati dei pirati di cappello di paglia e del suo capitano, Monkey D. Rufy, e anche tra le fila nemiche. C'è anche qualche personaggio che prima era nemico e poi è passato tra gli alleati del protagomista dell'opera, come ad esempio la bella imperatrice pirata Boa Hancock.

Su Amazon Lily, isola dove giunse Rufy dopo la sconfitta con Orso Bartholomew all'arcipelago Shabondy, è presente una ciurma di pirati che però diventa anche una vera e propria tribù che abita l'isola. A capo c'è Boa Hancock, ex schiava dei Draghi Celesti ma che poi si è fatta un nome nel mondo della pirateria diventando uno dei membri della Flotta dei Sette.

Inizialmente si presentò come una donna affascinante, bellissima e forte in combattimento ma fredda, senza pietà anche per i suoi subordinati che trasgrediscono le regole. Piano piano si scioglierà grazie alla determinazione mostrata da Rufy in ONE PIECE. La sua bellezza è difficilmente replicabile nel mondo reale ma alcune cosplayer come Giu Hellsing ci hanno provato.

E ora è il turno di un'altra cosplayer, Nicolette, che ci presenta il suo cosplay di Boa Hancock con il vestito rosso. La foto si concentra solo sul lato frontale e con un mezzo busto che fa osservare solo alcune delle caratteristiche del travestimento. Cosa ne pensate di questo travestimento a tema ONE PIECE? La preferite al cosplay di Boa Hancock dell'italiana Veronica?