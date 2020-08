ONE PIECE: Boa Hancock incontra Cyberpunk in una sensuale figure

Il franchise di ONE PIECE gode di una delle popolarità più solide nel panorama internazionale, complice una storia coinvolgente e un merchandising florido e attento ai gusti del pubblico. Ma cosa succede quando uno dei personaggi più attraenti del capolavoro di Eiichiro Oda incontra l'universo di Cyberpunk?

Tra le più grandi eroine di ONE PIECE un posto di rilievo lo ha assunto Boa Hancock. l'imperatrice di Amazon Lily, infatti, grazie al proprio fascino è riuscita a ritagliarsi una fetta imponente del pubblico dell'opera, riuscendo persino a convincere la celebre compagnia di Figure Ace Company a proporre una versione in scala 1:1 del personaggio. Ma qualora foste interessati a un'interpretazione in chiave ridotta, allora non lasciatevi scappare l'ultima creazione di Magic Cube.

Sempre nell'onda di questa creatività dedita a Boa Hancock spicca un modellino in scala prodotto da Yakuza Studio che ha provato a reinterpretare l'ex membro della Flotta dei 7 in chiave Cyberpunk, con tanto di componenti metallici a caratterizzare la splendida pirata. La figure in questione, che tra l'altro potete ammirare in calce alla notizia, è proposta al pubblico al prezzo di 280 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La compagnia, inoltre, tiene a precisare che la statuetta dalle dimensioni di 35 x 26 x 24,8 (in cm) è provvista di un LED. La consegna, infine, è prevista nell'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima fatica di casa Yakuza Studio, vi piace questo crossover? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.