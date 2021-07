ONE PIECE: Boa Hancock prende vita nell'affascinante cosplay di shikarakumi

Eiichiro Oda ha costruito un immaginario caratterizzato da personaggi variegati e con un ruolo preciso all'interno della storia di ONE PIECE. Alcuni di essi hanno persino conquistato un posto speciale tra gli appassionati dell'opera, su tutti l'Imperatrice di Amazon Lily, la splendida Boa Hancock.

Disegnare Boa Hancock è un'impesa anche per lo stesso Oda che ogni qual volta la illustra su carta con la consapevolezza di star dando vita alla "donna più bella del mondo". Dell'ex membro della Flotta dei 7 sappiamo quasi tutto, persino le sue misure che l'autore ha svelato tramite uno sketch. La popolarità che detiene il personaggio ha spinto numerosi artisti ha dedicarle molteplici manifestazioni di creatività tra illustrazioni e cosplay, l'ultimo dei quali a cura di shikarakumi.

La talentuosa artista emergente è infatti riuscita nella straordinaria impresa di realizzare una fedele interpretazione personale di Boa Hancock con una somiglianza facciale davvero incredibile. Il risultato in questione lo potete giudicare voi stessi grazie alla foto allegata in calce alla notizia. Nonostante shikarakumi vanti nemmeno 2000 seguaci su Instagram, il suo post con l'Imperatrice di Amazon Lily ha ottenuto qualcosa come quasi 8mila manifestazioni di apprezzamento, sintomo dell'ottimo risultato raggiunto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay mozzafiato, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.