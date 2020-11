ONE PIECE: Boa Hancock strepitosa in questo cosplay di Adamasha

I manga e gli anime ci hanno donato tante ragazze belle e che vorremmo vedere nella vita vera. Purtroppo quest'ultima volontà non si avvererà mai, ma possiamo comunque farci soddisfare dai cosplay, le realizzazioni che ormai sono diventate molto popolari. Le donne più difficili da realizzare sono sicuramente quelle di ONE PIECE.

Eiichiro Oda ha inserito canoni di bellezza davvero elevati per la sua opera e di certo non tutte le cosplayer riescono a competere con le versioni in 2D. Specie se poi si parla di ragazze bellissime come Boa Hancock, l'imperatrice pirata e capitano delle piratesse Kuja. Negli scorsi mesi abbiamo visto vari travestimenti col suo volto:

Oggi ne aggiungiamo uno nuovo, creato da Adamasha. Come possiamo vedere dalle foto in basso, questo cosplay di Boa Hancock sprizza per sensualità ma anche fedeltà al personaggio. Indossando l'abito rosso visto su Amazon Lily, Adamasha ha creato un cosplay davvero ottimo e che mette in mostra tutta la bellezza del personaggio di ONE PIECE. I suoi fan su Instagram sembrano convinti della bontà del cosplay, e voi? Fatecelo sapere nei commenti.