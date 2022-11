ONE PIECE: Boa Hancock è strepitosa nel cosplay di Bellatrix Aiden

ONE PIECE è un'opera che affascina milioni di appassionati in tutto il mondo che, nel tempo, hanno contribuito a rafforzare la community attorno al capolavoro di Eiichiro Oda. Parallelamente all'aumentare del successo del manga si incrementano anche le manifestazioni di creatività dedicate.

Attualmente la serie si compone di 1066 capitoli, senza contare l'uscita del prossimo numero di ONE PIECE già trapelata grazie ai leak di Weekly Shonen Jump. Oda è riuscito a raggiungere tanti anni di serializzazione grazie ad una storia che ha raccolto attorno a sé un incredibile pubblico che, indirettamente, si fa carico di supportare l'opera attraverso brillanti manifestazioni di creatività.

Qualche giorno fa è tornato in auge sui social di Reddit uno dei cosplay meglio realizzati di Boa Hancok, l'Imperatrice di Amazon Lily, nonché ex membro della Flotta dei 7, a cura di Bellatrix Aiden. Il lavoro dell'artista in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stato soprattutto apprezzato per la somiglianza al personaggio originale. A tal proposito, sapevate che Boa Hancok rientra tra i pirati con la taglia più alta di sempre?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Bellatrix Aiden, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.