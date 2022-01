ONE PIECE: Boa Hancok diventa un samurai in questa figure molto spinta di YJSS Studio

Ogni giorno il franchise di ONE PIECE si arricchisce di novità, sia sul fronte della trama originale, attraverso curiosità e aneddoti dai vari progetti paralleli al manga, che su quello del merchandising tramite modellini in scala che vengono annunciati piuttosto frequentemente.

La bellezza di Boa Hancock è stata studiata nei minimi particolari da Eiichiro Oda che voleva fare dell'Imperatrice di Amazon Lily la donna più bella del mondo. Le sue ambizioni non hanno però giovato alla serializzazione del manga dal momento che disegnare Hancock è una delle imprese più ardue per il papà di ONE PIECE.

Tuttavia, la sua popolarità ha spinto numerose aziende a lavorare col personaggio, come YJSS Studio che ha voluto dedicare proprio all'ex componente della Flotta dei 7 un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta il pirata nei panni di una sensuale samurai. Qualcuno non ha potuto fare a meno di notare che la compagnia abbia ulteriormente aumentato le misure dell'eroina. Ad ogni modo, la figure in questione è attualmente disponibile al preordine per un numero massimo di 288 unità e al costo cadauno di 271 euro. La consegna, invece, dovrebbe avvenire intorno al secondo quadrimestre del 2022.

E voi cosa ne pensate di questo modellino di YJSS Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.