One Piece: Boichi ridisegna un capitolo dell'opera, e non sarà il solo

Con l’occasione del festeggiamento per i 22 anni di pubblicazione diversi autori riscriveranno alcuni capitoli del manga di Oda aggiungendo il loro tocco.

Nel 34esimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha è stato rivelato che il capitolo speciale di One Piece, disegnato da Boichi (autore di Dr. Stone e Sun-Ken Rock) è solo il primo di un nuovo progetto riguardante l’opera di Oda che prende il nome di: One Piece Cover Comic Project.

Tale progetto consiste nella partecipazione di vari mangaka nella “reinterpretazione” di alcuni capitoli di One Piece. Un’idea che non farà che arricchire ed impreziosire i capitoli selezionati che avranno un valore aggiunto grazie alle tavole ridisegnate dai disegnatori esterni. Il capitolo one shot di Boichi, dal titolo Roronoa Zoro Fall into the Ocean, fa parte del volume che vedrà Zoro in un combattimento contro Mihawk. Il capitolo consta di 46 pagine, e presenta, inoltre, una pagina centrale interamente a colori.

Un'idea per celebrare i 22 anni di pubblicazione del manga, cominciata il 19 luglio 1997, e per rivivere determinate storie ma con occhi, e disegni, diversi.

Ricordiamo che l'uscita del nuovo lungometraggio, One Piece Stampede, che segue le avventure di Luffy e della sua ciurma è stabilita per il 9 agosto in Giappone.