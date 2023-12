One Piece: Bonney è destinata ad entrare nella ciurma di Rufy?

Se nel corso di Egghead Kuma si è configurato come il personaggio rivelazione di One Piece, Bonney di certo non è stata da meno. Il suo percorso verso la conquista della libertà l'ha vista diventare una donna indipendente, capace di affrontare qualsiasi crisi o pericolo. Ma questo la rende una candidata ideale per ottenere un posto tra i Mugiwara?

Prima dell'arco di Egghead, praticamente nessuno riteneva possibile che Bonney potesse approdare in futuro nella ciurma di Rufy, né tanto meno che Oda restituisse al suo percorso tutta questa risonanza. Oltre a sapere poco o nulla di lei, la figura di una piratessa forte, temuta, con un carattere altisonante e sopra le righe vista in tempi pregressi, difficilmente lasciava pensare che potesse nascondere alle spalle una storia tanto tragica quanto singolare, che avrebbe da lì in poi influenzato molti dei grandi eventi su cui si sarebbe delineato il segmento finale di One Piece. Ma una volta preso atto del suo emozionante viaggio, che da bambina fragile e malata l'ha vista diventare una figura cardine del Nuovo Mondo, portandola addirittura ad affrontare le più grandi autorità del Governo Mondiale, è logico supporre che la lancinante traiettoria che ha contraddistinto la sua storia possa prefigurare per la ragazza un cammino di rilievo nel corso dell'opera.

Il motivo per cui un ipotetico approdo della ragazza nella ciurma di Rufy non è poi una riflessione così azzardata, è da ritrovare sì nella centralità narrativa assunta nella saga di Egghead dal personaggio, ma soprattutto in alcune peculiarità che la renderebbero una Mugiwara unica, specialmente se paragonata agli altri membri femminili della ciurma. Rispetto, ad esempio, a Nami o Robin, Bonney è la sola piratessa in grado di combattere corpo-a-corpo, mentre le due eroine prediligono attacchi dalla lunga distanza. Al tempo stesso, però, bisogna anche soppesare un fattore che Oda ha qui delineato tra le righe, ma che potrebbe generare delle conseguenze inaspettate: cioè la capacità di Bonney di replicare le proprietà della gomma tipiche di Nika.

Come suggerito dagli spoiler di One Piece 1103, sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) che l'abilità con cui la figlia di Kuma acquisisce i poteri delle versioni futuristiche di una sé stessa alternativa (nota come “Distorsione Futura”) non le permetta di replicare fino in fondo le caratteristiche di una data mossa o di uno specifico Frutto, ma solo di reiterarle superficialmente – quindi di copiarle. Se fosse davvero così, ecco che le possibilità di Bonney di entrare nella ciurma aumenterebbero, anche perché un potere di questo tipo risulterebbe indubbiamente utile in caso (molto probabile) che si arrivi ad un conflitto esteso con il Governo o con gli altri Imperatori. Mentre se la verità fosse un'altra, e Bonney potesse diventare anche lei Nika, ecco che la sua abilità cozzerebbe con quella del Capitano, rendendo la coesistenza con Rufy un vero e proprio problema.

Abbiamo visto inoltre come Oda tenda ultimamente a dare risonanza ad alcuni personaggi, soprattutto femminili, senza poi che il loro percorso porti ad una conclusione sperata o che risponda alle ipotesi di partenza. Proprio su Wano sembrava imminente l'entrata di Yamato nella ciurma, così come in precedenza appariva (quasi) certa la presenza tra i Mugiwara di Carrot. Nessuna delle due ha avuto l'onore (e l'onere) di assurgere a questo ruolo, fattore che ci spinge a pensare che la possibilità che Bonney diventi davvero un nuovo membro dei Cappello di Paglia non sia poi così dogmatica.

Inoltre bisogna anche vedere come termina il suo percorso su Egghead. Per adesso la ragazza sembra impotente davanti allo strapotere di Saturn, e solo il sacrificio del padre potrà salvarla da una situazione che appare assolutamente disperata. E se davvero Kuma in One Piece non sopravvivrà all'incidente di Egghead, ecco che le attenzioni della ragazza si sposterebbero verso la vendetta governativa, portandola magari lontano dalla ricerca della rotta per Laugh Tale a cui Rufy dovrà, necessariamente, dedicarsi.