One Piece, Bonney e l'emozionante viaggio verso la libertà

Tra i personaggi più apertamente apolidi di One Piece, quelli meno destinati ad ancorare la propria identità ad un luogo, figura sicuramente Bonney. Negli ultimi capitoli la figlia di Kuma ha fatto la spola tra passato e presente, tra luoghi familiari e “carceri” governative, arrivando infine ad usare la forza per inseguire un sogno di libertà.

In questo senso, l'immagine della bambina che salpa lontano dal Regno di Sorbet dopo essersi liberata del giogo di Alpha segna per il personaggio un momento nevralgico del suo lungo e tragico cammino verso la speranza. E non solo perché nella tavola su cui si chiude One Piece 1101 ci viene mostrata la vera natura del Frutto di Bonney, ma soprattutto per la radicalità con cui la figlia di Kuma, malgrado i nove anni di età, afferma la volontà di ritrovare il proprio amato padre, e di credere che Orso non l'abbia mai abbandonata al suo destino.

A differenza di Dragon, Kuma non porrebbe mai i propri interessi egoistici davanti al benessere della figlia. Tanto che per trovare una cura per la malattia di Bonney si è mostrato disposto anche a separarsi dalla sua stessa coscienza. Proprio su Egghead, l'isola dove dovrebbe approdare la bambina secondo le teorie di One Piece 1102, Kuma ha avuto modo di conoscere il carattere integerrimo – per non dire diabolico – di Saturn, il quale gli ha concesso di sperimentare una terapia innovativa sulla figlia, in cambio della soddisfazione di tre particolari richieste.

Come imposto dal temibile Astro, Kuma entra nella Flotta dei Sette, si sottopone ad un trattamento chirurgico per diventare un'arma di distruzione governativa, e infine rinuncia alla propria coscienza (di uomo, di padre) per assicurare un futuro alla figlia. Quel medesimo futuro verso cui Bonney si sta ora dirigendo, e che la porterà con tutta probabilità nei prossimi capitoli ad incontrare su Egghead lo stesso Orso.

Qui supponiamo che sia proprio l'incontro con il Kuma-automa a spingerla verso il suo cammino di pirata. Un viaggio nato e culminato sotto il segno di una tragedia lancinante, di cui vedremo solo a breve gli esiti.