ONE PIECE: Bonney sarà un nuovo membro dei Mugiwara o dell'Armata Rivoluzionaria?

Jewelry Bonney è sempre stato un personaggio secondario, se non anche terziario in tanti frangenti. Introdotta durante la saga dell'arcipelago Sabaody, è una delle undici Supernove, i novellini che sono arrivati a metà della Rotta Maggiore con una taglia superiore ai 100 milioni di Berry. Si tratta quindi di pirati nascenti di ONE PIECE.

Tuttavia, Bonney è scomparsa praticamente da subito, con pochi dettagli sul suo ruolo, almeno fino alla saga di Egghead, attualmente in corso in ONE PIECE, che ha definitivamente messo il personaggio al centro degli eventi. Tra il suo ruolo a Mary Geoise, dove Sabo è stato grande protagonista, e quello presente nella battaglia sull'isola del futuro, Bonney si è presa ONE PIECE, ma non è finita qui. Il futuro per la piratessa dai capelli rosa è, neanche a dirlo, roseo: infatti davanti a lei si dipanano due strade.

Jewelry Bonney diventerà un membro dei Mugiwara? Come ogni personaggio che acquisisce un ruolo in una particolare isola dove operano anche i pirati di cappello di paglia, Bonney sembra essere entrata in affiatamento con il gruppo di protagonisti di ONE PIECE. È una figura femminile che sa combattere e ha un potere molto particolare che può tornare utile durante le battaglie, sia singole che di gruppo, e ormai conosce abbastanza bene il suo capitano. Tuttavia, potrebbe non essere questa la scelta più giusta o comunque il percorso che seguirà il personaggio nella storia di Oda.

E se invece Jewelry Bonney diventasse un membro dell'Armata Rivoluzionaria? Durante la saga di Egghead, l'arrivo di Kuma Bartholomew sull'isola sembra assodato. Non ci sono molte altre soluzioni per la destinazione del cyborg, visto che ha scavalcato Mary Geoise, dirigendosi verso il Nuovo Mondo. In questo modo, potrebbe dare l'addio alla figlia adottiva, ma anche passarle la staffetta. Bonney è molto probabile che decida di percorrere le orme paterne e materne e di ribellarsi ai nobili mondiali, unendosi così all'Armata Rivoluzionaria.