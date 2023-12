One Piece: Bonney potrà replicare in futuro i poteri di Nika?

Che Bonney sia uno dei personaggi cardine dell'ultimo segmento di One Piece, è ormai assodato, data anche la centralità (emotiva e tematica) che Eiichiro Oda le sta assegnando capitolo dopo capitolo. Ma che addirittura la figlia di Kuma potesse replicare i poteri di Rufy e magari del Gear 5th, non era di certo immaginabile. Almeno fino ad ora.

Il capitolo 1101 di One Piece non ha solo rivelato la vera natura del Frutto di Bonney, ma ha configurato delle ipotesi straordinarie riguardo le potenzialità della ragazza. Nel liberarsi infatti dal giogo di Alpha, l'abbiamo vista replicare un potere davvero singolare, su cui i lettori non hanno potuto che formulare miriadi di congetture e supposizioni più o meno legittime: stiamo parlando del Gear Third di Rufy.

L'abilità della “Distorsione Futura” con la quale Bonney può trasformarsi in una versione alternativa di sé stessa, in modo da utilizzare il particolare potere che contraddistingue il suo clone/omologo futuristico, le ha permesso in quel momento di replicare una delle tecniche più amate (e singolari) di Cappello di Paglia. La figlia di Kuma, ricordando una conversazione con il padre che verteva proprio su Rufy, ha così immaginato di incorporare le abilità della gomma che lo caratterizzano, fino ad ingigantire a dismisura il braccio, quasi possedesse lei stessa le componenti del Frutto Nika.

Ora non sappiamo in quale misura o modalità Bonney riesca a metabolizzare i poteri delle sue “versioni alternative” - e quindi se possa davvero replicare ogni abilità del protagonista. Ma se consideriamo la conclamata attenzione ai dettagli da parte di Oda, e soprattutto le tendenze al foreshadowing tipiche del suo stile narrativo, allora possiamo supporre che la tavola su cui si conclude il capitolo 1101 nasconda un significato ulteriore, che riguardi (chi sa?) anche la possibilità che la ragazza possa un giorno emulare le proprietà del Gear 5th.

Come osservato nelle teorie di One Piece 1102, ci immaginiamo che il viaggio di Bonney, almeno nel passato, culmini con l'atteso incontro con il Kuma-automa. Se poi il percorso della ragazza, soprattutto nel presente, ci offrirà ulteriori sorprese e rivelazioni, allora non si può che confidare nella saggezza dell'autore.