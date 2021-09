ONE PIECE, boom sui social per l'outfit di Dua Lipa: la cantante inglese omaggia la serie!

Dua Lipa, la cantante britannica nota per pezzi come Don't Start Now e IDGAF, ha recentemente viaggiato in Italia per partecipare a una sfilata di Versace, insieme a Naomi Campbell, Lourdes Leon e altre star internazionali. La popstar ha raccontato il suo soggiorno a Milano tramite foto sui social, e una di queste ha fatto letteralmente impazzire gli appassionati di anime.

Come potete vedere in calce, durante una serata sul Lago di Como la cantante ha indossato un originalissimo e sensuale outfit ispirato a ONE PIECE, la celebre serie di Eiichiro Oda. Il look della cantante, attualmente quinta più ascoltata al mondo secondo la classifica di Spotify, le ha permesso di ricevere circa quattro milioni di mi piace su Instagram, e molte modelle del calibro di Gigi Hadid e Paris Hilton si sono complimentate per la scelta.

ONE PIECE è da tempo una delle serie giapponesi più seguite e amate al mondo, e solo pochi mesi fa anche il regista Taika Waititi aveva indossato un capo da Mugiwara durante un evento mondano. Indipendentemente dallo status sociale e dal Paese di provenienza, tutti conoscono ONE PIECE, e quando la serie di Eiichiro Oda si concluderà lascerà sicuramente un grande vuoto in milioni di persone.

E voi cosa ne dite? Che voto date all'outfit della cantante? Fatecelo sapere nei commenti!