ONE PIECE: le bozze originali sono pazzesche! Ecco i character design originali di Oda

Eiichiro Oda ha da poco festeggiato la pubblicazione del capitolo 1100 di ONE PIECE, un traguardo assolutamente impensabile quando la serie cominciò nel 1997 sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Un viaggio all'indietro nel tempo ci porta alle bozze e ai character design di ONE PIECE, assolutamente pazzeschi!

L'aspetto di Rufy, Zoro, Nami e tutti gli altri Mugiwara è noto in tutto il mondo. ONE PIECE è tra i 3 manga più venduti dell'anno, sebbene siano trascorsi oltre 25 anni dalla data di pubblicazione del primissimo capitolo. Ma se ciò è potuto accadere è merito dei fantastici disegni dell'autore e della splendida caratterizzazione donata ai suoi personaggi.

Prima di cominciare la serializzazione di ONE PIECE sotto l'etichetta Shueisha, Eiichiro Oda realizzò il one-shot Romance Dawn. Alcuni dei character design di Romance Dawn di ONE PIECE, perduti nel tempo, riaffiorano con i tweet che vi mostriamo in calce all'articolo. In origine Rufy non doveva avere la cicatrice poco sotto l'occhio, ma il cambiamento più importante lo ha subito Tony Tony Chopper, che da uomo renna armato di spada, si è trasformato nella mascotte della serie.

Il design originale di Nami in ONE PIECE doveva essere quello di una guerriera armata di ascia bipenne, ma a stupire è Zoro. Perché è incluso nella banda di Buggy il Clown? Possiamo osservare il character design di Sanji, un pistolero che poco ha a che vedere con il cuoco che tutti conosciamo.

Le idee iniziali di Eiichiro Oda hanno portato anche a delle bozze pazzesche per Brook, Barbanera e altri villain come Moria e Perona. Anche i disegni degli Ammiragli della Marina e del CP9 erano diversi, così come quelli dei Mugiwara post timeskip. ONE PIECE sarebbe divenuto ugualmente leggenda se i character design fossero rimasti quelli primordiali?