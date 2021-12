One Piece, ecco i bozzetti del maestro Eiichiro Oda per il capitolo 1000

Il manga di One Piece prosegue la sua pubblicazione senza intoppi. One Piece 1034 è già disponibile su Manga Plus, mentre il capitolo 1035 vedrà la pubblicazione il 19 dicembre. Sappiamo bene che la serie sta, lentamente ma inesorabilmente, giungendo al suo finale, che senza dubbio segnerà la fine di una splendida era nella storia dei manga.

One Piece viene pubblicato su rivista sin dal lontano 1997 e in questi anni la sua fan base si è ampliata a dismisura. Il manga ha anche tagliato il traguardo dei 1000 capitoli, che sono stati celebrati da tutte le case editrici del mondo. In particolar modo in Giappone, patria di One Piece, il magazine ufficiale della serie ha pubblicato i bozzetti del capitolo 1000.

Come possiamo vedere nel tweet di @ScotchInformer, i bozzetti del capitolo 1000 disegnati dal maestro Eiichiro Oda sono molto approssimativi, alla prima stesura. Gli storyboard vengono poi generalmente rivisti, ridisegnati e solo successivamente pubblicati, in modo da avere la sicurezza di un lavoro pulito e comprensibile. Ma vedere come si evolve il lavoro di un'artista partendo dallo storyboard iniziale non ha prezzo.

C'è inoltre da constatare che probabilmente Eiichiro Oda, nella revisione dei bozzetti, ha cambiato qualcosa. In One Piece 1000 Rufy avrebbe dovuto dire un'altra frase rispetto a quella presente nella versione definitiva del capitolo, a celebrare una delle esclamazioni che egli stesso fece nella parte iniziale del manga.