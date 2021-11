ONE PIECE, Braccio di Ferro come un Ammiraglio della Marina in questa fanart

Mentre la guerra ad Onigashima contro Kaido ed Orochi prosegue senza sosta sulle pagine di ONE PIECE, un utente di Reddit,Spicy-fingers, ha deciso di allietarci la giornata con una simpatica fanart. Questa mostra Popeye, meglio conosciuto da noi come Braccio di Ferro, nei panni di un Ammiraglio della Marina.

L'immagine ricorda molto il nonno di Luffy, Monkey D. Garp, Viceammiraglio anche lui della Marina. Inoltre, è stato rappresentato mentre usa l'Haki dell'Armatura sulle braccia, creando un effetto molto simile alle braccia di gomma ingigantite di Luffy, visto la forma tipica dei muscoli delle braccia di Popeye.

Inoltre, il post riporta anche una simpatica frase che potrebbe esclamare il personaggio: "Devil fruit? I eats lotsa fruits, vegematables too, agagagagaga!" ("Frutto del Diavolo? Io mangio molta frutta e anche verdura, agagagagaga!").

Il capitolo 1030 di ONE PIECE è disponibile su Manga Plus e ci avvicina sempre di più alla conclusione della saga di Wano. Con un Kinemon ancora vivo, Kanjuro che incendia il castello di Onigashima e il risveglio dei Frutti del Diavolo di Trafalgar Law e Eustass Kid. Sono già trapelati anche i primi spoiler del capitolo 1031 di ONE PIECE con un Sanji Vinsmoke più determinato che mai.

Per quanto riguarda l'anime, ONE PIECE è disponibile su Crunchyroll in italiano con l'inizio della Saga degli Uomini Pesce.