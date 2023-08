One Piece: il brano "Future Island" di Mori Calliope supera ben 8 milioni di stream

Il franchise di One Piece ha fatto un enorme lavoro per promuovere il proprio manga e adesso uno dei brani ha ottenuto un enorme traguardo! La musicista Mori Calliope ha lavorato ad una canzone per promuovere il volume #106 del manga, in uscita il 4 luglio, e ha fatto già 8 milioni di stream!

Il volume #106 si svolge nell'arco narrativo di Egghead, la trama che segue l'arco di Wano. Dopo l'uscita del suo album di debutto lo scorso anno, l'hololive VTuber, Mori Calliope ha pubblicizzato un nuovo singolo, "Future Island", una collaborazione con la popolare serie di manga ONE PIECE. Gli ascoltatori hanno trasmesso il video musicale in streaming oltre 8 milioni di volte da quando ha debuttato il 3 luglio.

Mori Calliope è il primo talento inglese di hololive a debuttare con una grande etichetta. I suoi primi due EP hanno raggiunto il primo posto nella classifica di iTunes Album Chart, nella Daily Chart e nella iTunes HIPHOP Chart negli Stati Uniti e in Giappone. Il suo EP di debutto SHINIGAMI NOTE ha raggiunto la vetta della iTunes Album Chart in sei paesi e il primo posto della iTunes HIPHOP Album Chart in 16 paesi del mondo.

Universal Music Group/EMI Records ha pubblicato il suo primo album SINDERELLA il 16 dicembre e l'album si è piazzato nella classifica Top Current Album Sales di Billboard negli Stati Uniti. Il 21 luglio ha tenuto il suo primo concerto, "Mori Calliope Major Debut Concert New Underworld Order", al Toyosu PIT. Il concerto è stato trasmesso in streaming in 75 paesi e regioni ed è diventato il numero 1 negli Stati Uniti, il numero 2 in Giappone e il numero 3 a livello globale su Twitter.