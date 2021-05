ONE PIECE: breve pausa per il manga di Oda, il capitolo 1014 slitta di una settimana

L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump annuncia una nuova pausa per ONE PIECE, il manga di Eiichiro Oda, a quanto pare dovuta ad alcuni problemi di stress dell'autore. Il mangaka, infatti, sembrerebbe aver accumulato un bel po' di fatica negli ultimi weekend, e di conseguenza l'uscita del capitolo 1014 slitterà di una settimana.

Il capitolo 1013 di ONE PIECE uscirà alle ore 18:00 di domenica 16 maggio su MangaPlus, e basandoci sui primi spoiler dovrebbe mostrare l'entrata in scena di un Mugiwara. Il capitolo successivo invece salterà la pubblicazione nel numero 25 di Shonen Jump, in uscita il 23 maggio, e verrà pubblicato la settimana successiva. L'appuntamento con il capitolo 1014 è quindi fissato per il 30 maggio alle ore 18:00.

Nelle ultime settimane Oda ha lavorato duramente, prendendosi una sola pausa in occasione della Golden Week. Nell'ultimo mese il mangaka ha scritto i nuovi capitoli, impostato il nuovo Volume in uscita a giugno, seguito il sondaggio globale e collaborato con Kohei Horikoshi realizzando qualche artwork per la mostra d'arte di My Hero Academia, quindi una pausa è più che meritata. L'annuncio ufficiale apparirà su MangaPlus tra domenica 16 e lunedì 17 maggio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che i Volumi 98 e 99 di ONE PIECE arriveranno in Italia con Star Comics, con il primo dei due in uscita il 30 giugno 2021. In occasione del 20° anniversario dall'arrivo del manga in Italia, la casa editrice ha annunciato che entrambe le raccolte saranno disponibili con una Limited Edition.