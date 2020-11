ONE PIECE: Brook si scatena nella nuova statua dedicata alla serie di Oda

Per celebrare l'immenso successo che ONE PIECE continua ad avere nell'industria dell'animazione e del fumetto giapponese, non escludendo la quantità impressionante di merchandise realizzato, la cittadina di Kumamoto ha posizionato in diversi luoghi d'interesse turistico e culturale alcune statue dedicate ai membri della ciurma di Luffy.

In questa città, circa 45 anni fa, nasceva il maestro Eiichiro Oda, e naturalmente questa iniziativa di rendere ancora più simbolici i Mugiwara, è legata alla celebrazione dello stesso mangaka. Dopo aver rivelato gli omaggi al capitano Monkey D. Luffy, e al medico dell'equipaggio Tony Tony Chopper, è stato presentato anche quello dedicato alla rockstar del gruppo, il musicista di fama mondiale, Brook.

Ex membro dei pirati di Rumbar, è riuscito a rimanere in vita come scheletro grazie al Frutto del Diavolo Yomi Yomi, e durante i due anni del time skip, grazie all'aiuto del suo manager Sanclin, si è affermato come una delle più grandi star a livello mondiale, vendendo milioni di copie e facendo anche un tour. Ogni volta che saliva sul palco riusciva a conquistare il pubblico con un'energia travolgente, che è stata fedelmente riprodotta nella statua di cui potete trovare alcune immagini in fondo alla pagina.

Ricordiamo che il giovane Barbabianca ha ottenuto una magnifica statua da collezione, e vi lasciamo alla domanda su chi sarà il nemico finale di ONE PIECE.