ONE PIECE: la brutalità della Cross Guild nella statua di BT Studio

Per lanciare a tutti gli effetti la grande saga conclusiva di ONE PIECE Eiichiro Oda ha voluto aggiungere altre minacce nelle acque del Nuovo Mondo, ideando la Cross Guild. Fondata da Crocodile e Mihawk questa organizzazione sta ricevendo un seguito sempre maggiore, e ora ha preso forma in una statua da collezione.

Nel già delicato equilibrio mondiale, risultato del caos diplomatico scaturito dalle decisioni prese durante il Reverie, l’arrivo in scena di un’organizzazione in grado di dare caccia ai membri della Marina più pericolosi, mettendo delle sontuose taglie sulle loro teste, ha stravolto ancora di più la situazione. Mentre il Governo Mondiale si sta occupando di Vegapunk ad Egghead, sono sempre di più i pirati interessati alle proposte della Cross Guild.

Crocodile e Mihawk, che possono vantare già una grande fama a livello mondiale grazie ai loro trascorsi come membri della Flotta dei Sette e alle loro rispettive capacità sul campo di battaglia, hanno poi deciso di giocare una carta decisiva. Per far arrivare a più persone possibili il messaggio della Cross Guild hanno infatti sfruttato Bugy, diventato da poco un Imperatore, prendendolo comunque come un semplice mezzo per diffondere la notizia.

Questo accordo si può notare nella brutale scena ricreata dagli artisti di BT Studio nella statua che potete vedere in fondo alla pagina. Inserita in una teca la scena ritrae Crocodile e Mihawk mentre tengono la testa del clown comodamente seduti su un divano con a terra molti manifesti dei marine più ricercati. In arrivo nel primo semestre del 2024 la statua sarà disponibile in due versioni, POP al prezzo di 285 euro con la scatola protettiva, e in scala 1/6 venduta al prezzo di 355 euro.

Infine, ricordiamo che prima dell’episodio 1079 verrà pubblicata una puntata riassuntiva dell’ultimo grande scontro tra Luffy e Kaido.