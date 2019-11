ONE PIECE: Buggy il Clown si trasforma in Joker in un'epica illustrazione

Mentre il web impazzisce per Joker, uno dei traguardi più importanti della DC Comics, anche i fan di ONE PIECE ne approfittano per omaggiare l'ultima pellicola della saga con Joaquin Phoenix. L'ultima illustrazione a tema, infatti, vede come protagonista uno dei personaggi che più di tutti merita l'accostamento, Buggy il Clown.

Appena qualche giorno fa, un fan aveva già stupito la rete proponendo la locandina di Joker con Doflamingo, riscuotendo un immenso successo. Pare proprio che ONE PIECE e Joker siano due franchise che riescono, incredibilmente, ad andare decisamente d'accordo. A riprova di quanto detto, subentra la meravigliosa rappresentazione grafica effettuata da un certo orangesabbath che, grazie al suo disegno, è riuscito a diventare virale con oltre 8 mila manifestazioni di apprezzamento e centinaia di commenti entusiasti dell'ottima illustrazione.

Un risultato straordinario anche per la community di Reddit, a riprova della geniale idea di accostare Buggy il Clown al Joker di Joaquin Phoenix, una delle interpretazioni meglio riuscite del personaggio grazie all'ottima caratura psicologica. Le sembianze tipiche del personaggio, infatti, si scontrano con un tratto simile alla matita di Eichiro Oda, il celebre autore di ONE PIECE.

Ancora oggi, infatti, il capolavoro del sensei si scontra con realtà da ogni dove, sia dell'universo cinematografico che sportivo, come dimostra l'ultimo tweet di Steven Adams, una delle stelle della NBA. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione in questione? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.