ONE PIECE: Buggy si trasforma in una donna con l'ultimo cosplay

Uno dei primi nemici della ciurma di Cappello di Paglia apparsi in ONE PIECE è senza dubbio Buggy il Clown. Bizzarro e all'apparenza debole, è stato sconfitto più volte da Rufy, anche se in talune occasioni il clown è anche riuscito a mettere in difficoltà il protagonista. Gli ultimi eventi di ONE PIECE lo hanno poi reso un personaggio importante.

Ex membro della ciurma di Roger e che da poco abbiamo potuto vedere da giovane nel flashback di ONE PIECE, adesso è a capo di una propria ciurma vasta e forte. Grazie alle sue apparizioni di lunga data, si è guadagnato l'affetto di diversi fan dell'opera del maestro Eiichiro Oda.

Una delle ultime a vestire i panni di Buggy il Clown è stata Yuniku Cosplay che ha pubblicato su Instagram una foto. L'immagine che potete vedere in calce mostra la ragazza che riproduce Buggy il Clown ma prendendo dettagli da vestiti diversi del personaggio. Esclusi alcuni tratti femminili, la cosplayer riproduce lo stile del personaggio piuttosto fedelmente. Vi convince questo cosplay di ONE PIECE?

ONE PIECE è attualmente sulla via della conclusione, con l'arco di Wanokuni che risolverà parecchie trame del manga. Tuttavia, come espresso dal mangaka Oda, ci vorranno ancora cinque anni prima di vedere Rufy giungere su Laugh Tale, la mitica isola sulla quale si trova il One Piece.