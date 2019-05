One Piece, buon compleanno Rufy: arrivano gli auguri di Viz Media

A confermare la data di nascita di Monkey D. Rufy è stato l'autore del manga, Eiichiro Oda, che in una Shitsumon o Boshu Suru, ossia la rubrica di domande e risposte con i fan, aveva dichiarato che il giovane pirata è nato il 5 maggio.

La rubrica, che è incentrata in particolare modo sui dettagli riguardanti i personaggi, come appunto l'età, il compleanno, il colore preferito o anche delle note biografiche che possano rendere sempre più reali i personaggi di Oda e anche sempre più vicino il rapporto tra il lettore e i suoi beniamini, aveva confermato la data in questione nel volume 15 e nel capitolo 130.



Da Viz Media, casa editrice di San Francisco che si occupa della pubblicazione di manga e anime in territori occidentali, localizzandoli in inglese, dal 1986, arrivano gli auguri per Rufy. Con l'augurio di vederlo quanto prima realizzare il suo sogno di diventare il re di tutti i pirati e trovare il leggendario tesoro.



Attualmente One Piece è fermo al volume 89 in Italia, pubblicato lo scorso primo febbraio: il prossimo tankobon è atteso per il 5 giugno, tra un mese esatto, con i capitoli dal 901 al 910, che in Giappone sono stati pubblicati il 4 settembre dello scorso anno: ancora al centro delle vicende la ciurma di Big Mom, con la ciurma di Luffy che si è data appuntamento a Wa. Mentre su Italia 2 sono attualmente in onda le repliche della saga di Water Seven.