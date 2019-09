ONE PIECE: dei Buster Call annunciano un nuovo progetto in arrivo ad ottobre

ONE PIECE è sicuramente una delle serie più apprezzate, per ciò che riguarda il mondo anime e manga. Al fianco del film ONE PIECE Stampede, e delle serie, cartacea e televisiva, che stanno percorrendo l’arco narrativo di Wano, sembra che presto i fan vedranno un nuovo progetto dedicato all’opera di Eiichiro Oda. Scopriamo insieme i dettagli.

L’utente @ScotchInformer ha condiviso sul suo profilo Twitter l’immagine, che potete trovare in calce alla notizia, che vede un lumacofono d’oro, e un foglio con scritto semplicemente “Buster Call 2019.10.04”. Stando al post, diverse persone, probabilmente legate al mondo editoriale dei manga, hanno ricevuto questo simpatico oggetto da parte dell’ufficio Jump Editing, come preannuncio di un futuro progetto dedicato a ONE PIECE.

Sappiamo che il lumacofono dorato è legato ad un’azione altamente pericolosa, il Buster Call, ovvero l’attacco più potente della Marina, che può essere richiesto solamente dalle figure più importanti del corpo, e anche dagli astri di saggezza. Che gli avvenimenti degli ultimi capitoli siano un preludio al prossimo evento che sconvolgerà tutti i mari del Nuovo Mondo e che richiederà proprio una partecipazione del genere da parte della Marina? Oppure è solo un modo da parte di Shonen Jump di annunciare una nuova linea di merchandise legata al brand?



Aspettando il prossimo 4 ottobre non ci resta che continuare a seguire l'opera, che di recente sta sospendendo non poco i fan, grazie alle numerose rivelazioni pubblicate nel capitolo 957.