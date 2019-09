ONE PIECE: 'Buster Call', cosa accadrà nel capitolo del 4 ottobre?

"Buster Call", chissà quanti di voi ricordano quell'attacco della Marina con il conseguente annientamento della popolazione di Ohara, ad eccezione di Nico Robin, per aver studiato i Poignee Griffe. Tra voci di corridoio e mezze conferme, infatti, arrivano indizi in tal senso sul mondo di ONE PIECE.

Eichiro Oda sta iniziando a dare i numeri, soprattutto dopo aver scritto e disegnato uno dei capitoli migliori di ONE PIECE, con una serie di rivelazioni troppo difficili da digerire un colpo dietro l'altro. Ma qualcosa ci dice di fare ancora più attenzione, perché il sensei pare aver intenzione di fare tripletta questa volta. Chiamare in causa il Buster Call, e di conseguenza l'asso nella manica del Governo Mondiale, potrebbe dare il via a dei risvolti completamente inaspettati.

Già da qualche giorno, infatti, in rete i leaker iniziavano a nominare il potente attacco della Marine, scatenando le prime reazioni nella community. Poi, all'improvviso, è arrivato un piccolo teaser dal profilo Twitter di Oda a indicare il 4 ottobre, e da lì il web è impazzito. Si tratta, infatti, di una campagna promozionale inaudita, un'informazione che potrebbe cambiare ancora una volta le sorti di un'intera opera della portata di ONE PIECE. Inoltre, a confermare le possibilità di questo avvenimento, vi è anche un fattore non indifferente: Oda, la prossima settimana, non andrà in pausa, interrompendo una serie di stop che avevano caratterizzato la serie da un paio di mesi a questa parte.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo rumoreggiato "Buster Call"? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. L'appuntamento, in ogni caso, è fissato alla prossima settimana con il prossimo capitolo che arriverà sotto forma di spoiler qualche giorno prima.