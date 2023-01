ONE PIECE, è caccia a Rufy: la polizia alla disperata ricerca di un capobanda

Che cos'ha il protagonista di ONE PIECE in comune con un capobanda in Giappone? Apparentemente niente se non il nome, eppure questo individuo sta dando del filo da torcere alla polizia giapponese visto che sembra essere irrintracciabile mentre compie le sue scorribande.

Il Rufy di Oda è un pirata speciale, un personaggio dal cuore puro che nonostante combatta per i propri fini non ha mai calpestato l'onore di chi lo ha seguito. Un'identità completamente opposta rispetto a quella del capobanda che da mesi sta dirigendo rapine in tutto il Paese. Il leader di questo gruppo si chiama proprio 'Rufy', forse un omaggio al celebre pirata, e risulta essere irrintracciabile.

Nonostante 8 individui siano stati arrestati per una rapina ad ottobre, l'uomo è riuscito a scamparla grazie all'organizzazione delle scorribande attraverso i canali crittografati di Telegram. Dalle indagini della polizia di Tokyo, il misterioso soggetto in questione si troverebbe nelle Filippine e attualmente le forze dell'ordine stanno cercando di individuare il nome del capobanda che risulta essere cruciale per scovarlo e procedere alla cattura. Non si sa ancora come andrà a finire questa storia, tuttavia questo pericoloso capobanda che ha perso in prestito il nome del protagonista di ONE PIECE per le sue imprese illecite sta facendo di certo parlare di sé.

Qualora siate interessati a conoscere meglio gli attacchi svolti da questo soggetto, vi rimandiamo all'articolo di JapanToday allegato come link alla fonte.