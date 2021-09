ONE PIECE, cade la maschera: l'anime mostra il vero volto di Yamato, figlio di Kaido

L'anime di ONE PIECE ha introdotto recentemente molti nuovi personaggi appartenenti al gruppo di Kaido. Numbers, Tobi Roppo e tanti altri hanno fatto la loro comparsa negli episodi, rendendo ancora più minacciosa la ciurma dell'imperatore delle cento bestie. Ma c'è anche qualche altro figuro molto ambiguo che si sta aggirando per l'isola.

Mentre Rufy si stava scontrando con Ulti, ha fatto la sua elettrizzante apparizione Yamato, il figlio di Kaido, che ha colpito la Tobi Roppo salvando il protagonista di ONE PIECE da uno scontro duro e sfiancante. Vestito con un abito lungo in stile giapponese e una maschera che copre il volto, Yamato porta via Rufy e i due si nascondono in una delle soffitte di Onigashima.

Come era già stato rivelato dal trailer di ONE PIECE 992, i due iniziano una discussione durante la quale Yamato fa cadere la sua maschera, mostrando il suo vero io. Yamato è in realtà una donna e non un uomo, come sembrava dai discorsi precedenti, ed è decisa a tenere viva la volontà di Oden Kozuki. Sembra essere una buona aggiunta per il gruppo di protagonisti dato che non vuole parteggiare per Kaido, almeno in base a quanto visto finora.

Siete stati sorpresi dalla vera identità di Yamato dopo l'ultimo episodio di ONE PIECE?