ONE PIECE: cala il sipario sul primo atto del Wano Country

Alzando un'immaginaria quarta parete tra il racconto e i lettori, come nel teatro, Eiichiro Oda ha chiuso il primo atto della saga del Wano Country, parabola che, è ormai chiaro, sarà narrata facendo il verso alla messa in scena di uno spettacolo Kabuki. Gli spoiler di ONE PIECE trapelati ieri erano pressoché perfetti, ma necessitano precisazioni.

Con l'uscita ufficiale del capitolo 924 di ONE PIECE, i riassunti spoiler apparsi in rete nella giornata di ieri si sono rivelati quasi perfetti, e solo due o tre passaggi sono stati travisati dalle traduzioni amatoriali. L'incipit del capitolo vede un Rufy totalmente in balia di Kaido. Lo spirito di Cappello di Paglia, nonostante la cocente sconfitta, non è stato tuttavia intaccato, e in maniera del tutto involontaria, il capitano della Thousand Sunny rilascia la sua Ambizione del Re Conquistatore facendo svenire i subordinati dell'Imperatore.

Kaido, allora, afferma che anche l'altro ragazzino, Kid, possiede la medesima Ambizione, ma negli spoiler di ieri la frase successiva è stata male interpretata. L'Imperatore Drago dice infatti che "Non abbiamo bisogno di così tanti conquistatori" e non "Quasi nessuno può usarla". Un piccolo dettaglio che fa la differenza nella sacralità della scena.

Altra precisazione, è che l'articolo di giornale che viene pubblicato in tutta Wano per volere di Kaido, nasconde volontariamente l'identità di Rufy, e riporta solo che un samurai di nome Rufytaro è stato catturato dall'Imperatore. La dicitura PIRATA non compare minimamente tra le righe dell'articolo, e questo perché è proibito per il mondo esterno avere qualsiasi tipo di influenza a Wano.

Particolarità che non poteva essere colta dagli spoiler, inoltre, è che i volti sbigottiti di Franky, Usop e Robin sono un palese rimando alle facce del teatro Kabuki. Il verso "Ha" (in originale) che fanno dopo aver letto l'articolo, è il medesimo del titolo di questo capitolo, un gioco di parole voluto da Oda per rimarcare l'accostamento di questa saga a una delle più vecchie forme di teatro giapponese.

Inoltre, come approfondimento, non tutti i samurai a Udon sono tenuti in schiavitù, o meglio, non nel vero senso della parola. Un samurai è fedele al suo Daimyo e allo Shogun, e non può esimersi da un ordine diretto se vuole mantenere intatto il suo onore. La pena per diserzione è il Seppuku, il suicidio tramite taglio del ventre. Di conseguenza, oltre a prigionieri e ribelli, alcuni samurai sono ai lavori forzati per "fedeltà".

Infine, un'ultima e importante precisazione: Rufy arriva alla fabbrica di Udon in manette e bendato, in modo da nascondere la sua identità. Nel momento in cui arriva, due guardie (e non una) stanno dando da magiare pesce avvelenato a un prigioniero. Gli ordini sono di servire il pesce senza lisca, ma le due guardie non rimuovono le ossa e lasciano il piatto intero. Poco dopo, il prigioniero nella cella (ancora avvolto nel mistero) sputa la lisca intera nel collo di una della due guardie (e non la fa volare), infilzandola e facendola sanguinare copiosamente.

Nel momento in cui Rufy viene sbattuto in cella, le ombre attorno al prigioniero si dissolvono e si scopre essere Kid, anch'egli sconfitto dall'Imperatore. Entrambi, all'unisono, affermano che Kaido la pagherà per questo (e non "Ricordiamo").

Mentre cala il sipario sul primo atto del Wano Country, una suonatrice intrattiene i lettori, e Rufy e Kid si riconoscono a vicenda. Questa suddivisone in atti, oltre a essere un approccio nuovo nel manga di ONE PIECE, si potrebbe rivelare funzionale a un alternanza con l'altra saga in corso: quella del Reverie.

La brevità della saga in questione, nonostante le gargantuesche rivelazioni, aveva lasciato l'amaro in bocca a molti fan, ma ora, come si era speculato prima dell'inizio dell'Assemblea Mondiale, pare che le due saghe si intrecceranno grazie agli "intervalli" tra un atto e l'altro.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana, e solo al suo ritorno scopriremo se questa alternanza Wano-Reverie diventerà realtà.