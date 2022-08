ONE PIECE: la calma glaciale di Rufy nella nuova epica figure di LX Studio

Il merchandising di ONE PIECE è tra i più proliferi del Sol Levante. La gallina dalle uova d'oro di Eiichiro Oda ha garantito alle casse di Shueisha e TOEI Animation ingenti somme di denaro, rafforzato anche dai numerosi modellini in edizione limita che escono più o meno quotidianamente sul mercato.

L'arrivo della nuova saga di ONE PIECE è stato accompagnato dall'approdo sul mercato di nuovi oggetti a tema, tra cui anche modellini con il Gear Fifth di Rufy. Le statuette vengono prodotte da diverse compagnie che, sfruttando la popolarità del capolavoro di Eiichiro Oda, ne approfittano per mostrare la propria interpretazione dei personaggi dell'opera.

A tal proposito, recentemente LX Studio ha realizzato un modellino in scala del protagonista, il capitano dei Mugiwara, Monkey D. Rufy. La figure in questione, che potete apprezzare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, è già preordinabile in numerosi punti vendita attraverso un acconto di 115 dollari australiani (80 euro al cambio attuale), di cui ulteriori 200 (circa 138 euro) da aggiungere al momento della spedizione che è attualmente prevista intorno all'ultimo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima proposta di LX Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.