ONE PIECE: la calma di Trafalgar Law nella statua da collezione targata Super Bomb Studio

Tra i numerosi pirati con cui Luffy ha stretto alleanze nel corso delle sue innumerevoli avventure, Trafalagar D. Law ricopre sicuramente una posizione importante. Anche nell’arco narrativo di Wa il capitano dei Pirati Heart ha dimostrato di essere un grande alleato dei Mugiwara, e per i più appassionati di ONE PIECE ecco una sua nuova figure.

Considerando come Luffy, Kidd e Law, tre dei migliori capitani della nuova generazione di pirati, si sono salutati per allontanarsi da Wano è plausibile che li rivedremo nelle battute finali della corsa al tesoro di Gol D. Roger. Inoltre, possiamo aspettarci degli aggiornamenti, anche indiretti, riguardo l’assalto di Barbanera alla ciurma di Law, aspettando il passaggio di qualche nave pirata in una lingua di mare ancora ignota.

Per onorare quindi uno dei migliori alleati e rivali di Luffy gli artisti di Super Bomb Studio hanno realizzato la statua che potete vedere nelle immagini in calce. Law appare piuttosto dettagliato, e intento a pensare ad una strategia per un’imminente battaglia. Alta 33 centimetri, la figure arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2023, ma è già possibile effettuare il pre-order al prezzo di 150 euro.

