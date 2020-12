ONE PIECE cambia disegnatori per la rivista di Weekly Shonen Jump: ecco la cover speciale

Weekly Shonen Jump non si perderà di certo uno degli eventi più importanti degli ultimi anni. Il suo manga di punta, ONE PIECE, sta per arrivare al millesimo capitolo, un traguardo riuscito a pochissimi manga nel corso della storia. È ancora più importante se pensiamo che stiamo parlando del manga più venduto della storia.

Come già annunciato in precedenza, in occasione dei capitoli 999 e 1000 di ONE PIECE, Weekly Shonen Jump darà copertine speciali all'opera. E la prima è in arrivo proprio questa settimana. Come si può vedere in basso, nella foto c'è la copertina di Weekly Shonen Jump numero 3-4 che raffigura Rufy tagliato a metà disegnato da Eiichiro Oda. Ma tutto intorno a lui ci sono vari personaggi di ONE PIECE e delle altre serie che omaggiano il re dei manga con il loro stile.

In questa prima metà di copertina, che si unirà poi a quella in arrivo tra due settimane, ci sono Tashigi disegnata dall'autore di Hard-Boiled Cop and Dolphin, Bellamy disegnato dall'autore di Mashle, Gecko Moria disegnato dall'autore di Agravity Boys, Shinobu disegnata dall'autore di Kokosei Kazoku: High School Family, Chopper disegnato dall'autore di Mission: Yozakura Family, Gaimon disegnato dall'autore di Build King, Ace disegnato dal disegnatore di Dr. Stone, Boa Hancock disegnato dall'autore di We Never Learn e infine Creek disegnato dall'autore di My Hero Academia. Un bell'elenco di personaggi che sarà rimpolpato con altri disegni col prossimo numero di Weekly Shonen Jump.