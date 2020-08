ONE PIECE cambia la sigla d'apertura: ecco Dreamin' On, l'opening numero 23 della serie!

Finalmente ci siamo, l'episodio 935 di ONE PIECE ha mostrato "Dreamin' On" la nuovissima sigla di apertura dell'anime. Come previsto l'Opening numero 23 ha letteralmente mandato in fiamme il web, ed in calce potete osservare ad alcune delle migliori reazioni dei fan.

Naturalmente la clip in calce presenta più di qualche spoiler, dunque vi consigliamo di limitarvi all'ascolto nel caso in cui non desideraste ricevere nemmeno la più piccola anticipazione sugli eventi futuri.

La sigla si apre con un primo piano su Rufy, che utilizza immediatamente l'Haki dell'armatura prima di trovarsi di fronte all'Imperatore Kaido, per l'occasione in forma di drago. Subito dopo, la ciurma di Cappello di Paglia si lancia all'attacco. Successivamente vengono mostrati diversi personaggi, tra cui figurano Kozuki Oden, Momonosuke, Toki e alcuni membri dei nove foderi rossi. La sigla si conclude in poco meno di 2 minuti, con un testa a testa tra il protagonista e Kaido.

Dreamin' On è stata composta dalla band J-Pop Da-iCE e ha sostituito definitivamente OVER THE TOP di Hiroshi Kitadani, utilizzata per un totale di ben 43 episodi.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi un'ultima volta che è stato recentemente annunciato l'arco finale di ONE PIECE, che inizierà subito dopo la conclusione degli eventi della Saga di Wano.