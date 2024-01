One Piece: quanto è cambiato Kizaru durante gli eventi di Egghead?

Tra tutti gli Ammiragli di One Piece, Kizaru è indubbiamente la figura su cui Eiichiro Oda ha più concentrato l'attenzione negli ultimi anni, soprattutto da quando è iniziato l'arco di Egghead. Proprio gli eventi occorsi sull'isola del Futuro hanno mostrato un lato inedito del marine, più genuino e meno diabolico, rivoluzionandone così l'identità.

Proprio in merito al suo supposto cambiamento il capitolo 1103 di One Piece ha suggerito delle riflessioni di rilievo, che hanno portato molti lettori del manga a ritenere possibile una svolta antigovernativa dell'Ammiraglio. Tali supposizioni vanno naturalmente trattate per quel che sono – appunto quali mere speculazioni o voli di fantasia – ma è pur vero che dopo gli eventi di Egghead, sia relativi al passato di Kuma, che al tempo presente della narrazione, il personaggio di Kizaru è destinato ad apparire sotto una luce diversa, anche in faccia alle azioni mefistofeliche da lui commesse sin da quando è stato introdotto su Sabaody.

Per quanto non si sappia con precisione cosa sia accaduto a Sentomaru nel capitolo 1103 di One Piece, né tanto meno se sia cosciente o in quale condizioni di salute versi, è chiaro che la preoccupazione mostrata da Kizaru nei confronti del sottoposto lasci qui intendere dei risvolti drastici per il prosieguo della saga. D'altronde il rapporto che lega l'Ammiraglio all'ufficiale trascende la mera relazione mentore/allievo, per aprirsi ad una connessione ancora più genuina ed autentica, che ricorda tanto le dinamiche emotive di una relazione padre/figlio o il cameratismo tra fedeli compagni. Al punto da spingere alcuni lettori a ritenere che sia stato proprio il marine a rifocillare con il cibo Rufy, in modo da sfruttare il caos che un Cappello di Paglia rinsavito sarebbe andato sicuramente a generare sull'isola per permettere a Sentomaru e a Bonney (di cui, come abbiamo visto nel flashback, rispetta profondamente il padre) di scappare da quella infausta situazione.

Un'azione di questo tipo potrebbe apparire agli occhi di qualcuno come un tradimento da parte di Kizaru di tutti gli ideali e le imposizioni a cui un uomo nella sua posizione dovrebbe essere votato, proprio perché tale gesto, in caso trovasse conferma nei prossimi capitoli, si configurerebbe come un sabotaggio consapevole della missione governativa che ha spinto Saturn a risolvere in prima persona i conflitti su Egghead; ma se consideriamo il codice d'onore dell'Ammiraglio, e la propensione all'asservimento totale nei confronti dei dettami governativi che da sempre lo contraddistingue, è difficile pensare che Kizaru possa arrivare in One Piece a tradire i piani di Saturn, e a compromettere deliberatamente l'andamento della spedizione punitiva sull'isola.

Alla fine dei conti, per quanto abbia sofferto nel considerare quale un “nemico” un uomo come Sentomaru che fino a poco prima era solito definire un fedele compagno, Kizaru non ha tentennato minimamente in tutto il corso della missione, anche nel momento stesso in cui ha dovuto soggiogare l'ufficiale. L'ammiraglio è un individuo corporativista, e in quanto tale anteporrà sempre i doveri professionali alle emozioni. Questo perciò non vuol dire che Kizaru sia disposto a sacrificare i suoi sentimenti pur di servire la Giustizia: ma se esiste la possibilità di rimanere fedele ad entrambi, come il caso appena delineato da Oda, ecco che l'uomo non esiterebbe a cogliere l'occasione di aiutare il suo fedele amico, senza “tradire” le direttive governative imposte dall'Astro.

La natura del “cambiamento” di Kizaru allora sta tutta qui, e la riconduciamo non all'eventualità che possa cambiare improvvisamente schieramento, ma alla maturazione di un uomo capace ora di metabolizzare le “ingiustizie” a cui si rivolgono le sue azioni, senza tradire i principi di Giustizia e dovere a cui ha votato la sua intera esistenza.