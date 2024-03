One Piece: quanto è cambiato il personaggio di Nami dal suo esordio?

Se c'è un elemento che lega tra loro i membri dei Mugiwara, oltre alla comunità d'intenti, è la volontà di neutralizzare le crisi del passato, attraverso un senso deflagrante di reciprocità emotiva. E proprio il percorso di Namiappare come un manifesto di queste strategie, soprattutto se rileggiamo l'identità corrente della piratessa alla luce dei suoi esordi.

Se in One Piece il lungo viaggio di Zoro dal dolore alla gloria immortale passa per la capacità dello spadaccino di evolvere a partire dalle vulnerabilità che lo contraddistinguono, una riflessione più o meno analoga la potremmo avanzare anche per la sua compagna di equipaggio. Del resto l'immagine iniziale di Nami, ovvero quella di una mefistofelica e astuta ladra, intenta a manipolare tutti coloro che si frapponevano ai suoi sogni di ricchezza, è a tutti gli effetti una maschera, un tentativo di celare sotto una patina di sfrontatezza e cinismo, un dolore che non era originariamente in grado di neutralizzare. La tragica infanzia di cui è stata oggetto la piratessa, cadenzata da prevaricazioni e soprusi sistematici, non ne ha di certo compromesso lo spirito combattivo, anche se una semplice reminiscenza infantile rischiava di far emergere da un momento all'altro delle ferite da cui non riusciva ad astrarsi.

Nei primi archi narrativi il suo “camuffamento” emotivo non ha lasciato intendere dei veri spiragli: ma è nel momento in cui ha dovuto interfacciarsi con Arlong, e rimetabolizzare tutti i traumi che ne soffocavano la quotidianità in un mare di disperazioni e fragilità emotive, che la corazza inizia irrimediabilmente ad incrinarsi. Ed è proprio in questo momento che Oda materializza per la prima volta non solo la reale identità della ragazza, ma le stesse strategie su cui avrebbe da quell'istante fondato il sistema di relazioni interno all'equipaggio: tradotto in un allineamento assoluto di idee, schemi di pensiero, e soprattutto emozionale. Da far passare qui attraverso una condivisione di un fardello che da personale, si fa sempre più collettivo. Perché agli occhi di Rufy, le crisi di un compagno coincidono metaforicamente con i dolori del suo animo.

Non è un caso, infatti, che alla liberazione traumatica di Nami il mangaka abbia assegnato un ruolo nevralgico, e non solo nel filone principale della narrazione. Proprio di recente, Oda ha rivelato di aver cambiato la storia di un importante film di One Piece, ovvero Strong World (2009) proprio per rendere giustizia alla piratessa, la cui identità non va ricondotta ai suoi soli traumi infantili, ma soprattutto alla capacità di superarli, anche insieme ai compagni di ciurma. E l'immagine più straziante di cui è stato oggetto fino ad ora il personaggio, cioè la tavola in cui Nami chiede aiuto, piangendo, a Rufy in modo da liberarla dal giogo di Arlong, è da intendere, in tal senso, sia come la legittimazione della ragazza nelle vesti di Mugiwara, sia come fonte e principio del suo particolare eroismo.

Ecco allora che nelle saghe successive, seppur non partecipando attivamente ai combattimenti nevralgici della storia – o quanto meno non allo stesso modo degli altri esponenti della ciurma – Nami ha svolto un ruolo egualmente rilevante, soprattutto per quanto concerne la preservazione dello spirito dell'equipaggio e dei suoi membri. Oltre ad essere colei che permette ai Mugiwara di orientarsi tra gli orizzonti del Nuovo Mondo, la sua funzione di “navigatrice” si estende anche ad un livello più simbolico: proprio perché, grazie alla continua “assistenza emotiva” - o anche allo spronamento all'azione, come osservato su Egghead - i Cappello di Paglia riescono a focalizzare con precisione i propri obiettivi e a sublimare di conseguenza le loro conquiste: sia materiali, sia, appunto, quelle più simboliche.

