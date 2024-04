ONE PIECE, quanto è cambiato Rufy dall'inizio del suo viaggio?

Monkey D. Rufy è ancora un giovane ragazzo che sogna di diventare il grande re dei pirati conquistando l’agognato tesoro di Gol D. Roger, il ONE PIECE, ma è cambiato molto dall’inizio del suo incredibile viaggio dal piccolo villaggio di Foosha. Andiamo, dunque, a riassumere la sua crescita e cosa è stato in grado di raggiungere.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sulla serie di ONE PIECE.

Prima di tutto, Monkey D. Rufy è diventato il capitano di una delle più potenti ciurme della nuova generazione di pirati, i Mugiwara. Partendo dalle coste del villaggio Foosha con sogni e speranze, Rufy è riuscito a convertire un cacciatore di taglie catturato dalla Marina, e a farlo diventare uno dei suoi compagni, ha conquistato la fiducia di Nami, liberandola dal pericoloso Arlong, e ha garantito un posto ad altri validi alleati, ciascuno con un ruolo diverso e importante all’interno della ciurma. Cresciuto solo, a fianco di Ace e Sabo e il nonno Garp, Rufy ha ora trovato una nuova famiglia.

Insieme alla ciurma arriva anche un’imbarcazione. Prima la Going Merry e ora la Thousand Sunny, sono importanti membri dell’equipaggio, al pari degli stessi Mugiwara, nonché uno degli elementi fondamentali per muoversi nelle pericolose acque del mondo. Oltre ad una grande crescita personale, Rufy è cresciuto anche in maniera impressionante dal punto di vista combattivo, sviluppando le forme Gear, e padroneggiando l’Ambizione, anche grazie agli insegnamenti di Silvers Rayleigh. L’ottenimento del Gear Fifth, conseguente al risveglio del vero potenziale del frutto Gom Gom, rappresenta l’apice dei poteri attuali di Rufy, col quale è stato capace di sconfiggere definitivamente l’Imperatore Kaido, e l’ha reso teoricamente l’incarnazione del Guerriero della Liberazione, il leggendario Joy Boy.

Potere e determinazione gli hanno, poi, permesso di raggiungere a sua volta il titolo di Imperatore, ricevendo una taglia esorbitante di 3 miliardi di berry. La fama crescente lo ha reso anche il punto di riferimento della Megaflotta di Cappello di Paglia, formata da oltre 5600 uomini. Nonostante questo, Rufy mantiene una certa umiltà, tenendo profondamente ai rapporti con ciascuno dei suoi compagni, e rispettando i suoi rivali storici. Infine, non dimentichiamoci che Rufy ha apertamente dichiarato guerra al Governo Mondiale durante la saga di Water Seven, al fine di proteggere Nico Robin, chiedendo a Sogeking di sparare alla bandiera dell’istituzione.

Su In the clear moonlit dusk (Vol. 7) è uno dei più venduti di oggi.