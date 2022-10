ONE PIECE, ancora un cambio d'abito per i mugiwara: il look di Egghead

È arrivata una nuova saga e quindi i pirati di cappello di paglia stanno esplorando una nuova isola. Stavolta, il luogo principale delle attuali avventure di ONE PIECE è Egghead, un'isola molto particolare per svariati motivi. In primis, è il laboratorio di Vegapunk, in secundis il meteo dell'isola invernale è diverso dalle altre.

Mentre si tiene la battaglia a Winner Island, i protagonisti di ONE PIECE stanno scoprendo le meraviglie create da Vegapunk. E per ambientarsi al meglio, hanno l'opportunità di cambiarsi d'abito, ancora una volta per questa nuova saga ed essere più inclini alla tipologia di isola in questione. Se Rufy, Jinbe e Chopper si erano già cambiati grazie alla macchina speciale di Vegapunk negli scorsi capitoli, nel numero 1064 è stato il turno del resto della ciurma.

Nami, Nico Robin, Sanji, Franky e Usopp hanno cambiato look: il cuoco ha scelto un abito hawaiano, come quello di Jinbe, mentre gli altri hanno optato per un look futuristico, identico a quello scelto da Rufy e Chopper. In aggiunta, anche Jewelry Bonney ha scelto un look futuristico e non quello hawaiano. La ciurma di cappello di paglia ha trovato i suoi nuovi vestiti in ONE PIECE, saranno abbastanza resistenti per le prossime sfide? Una di queste potrebbe essere il CP0.