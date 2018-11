ONE PIECE: cambio di forma in arrivo per l'Imperatrice Big Mom?

L'anime di ONE PIECE sta mettendo in scena la parte finale dell'arco narrativo di Whole Cake Island, e alcuni personaggi hanno mostrato tutta la loro potenza - quest'ultima legata a un vero e proprio cambio di forma (in perfetto stile shonen mainstream). Ora, l'anteprima dell'episodio 863 anticipa un cambio di forma anche per la stessa Big Mom.

L'episodio 863 di ONE PIECE è intitolato "Break Through! The Straw Hats' Mighty Sea Battle!" e l'anteprima rilasciata online in queste ore, che potete trovare comodamente in apertura della news, segue la caotica situazione che si è venuta a creare negli episodi precedenti: mentre Carrot si avvicina al limite temporale della sua trasformazione Sulong, i Mugiwara presenti sulla Thousand Sunny dovranno fare il possibile per difendersi dall'assalto di Big Mom, che in preda a un eccessivo attacco d'ira sta dando i primi segnali per un probabile cambio di forma legato al suo potere.

Infatti, sembra che se la rabbia di Big Mom non viene attenuata entro poco tempo, questa cominci a bruciare velocemente le calorie del suo corpo, facendola dimagrire fino a lasciarla pelle e ossa. In un flashback di un episodio precedente, l'Imperatrice era già apparsa più giovane e magra (anche la foto di una taglia la mostrava così), ma l'età non è stata clemente con la sua "bellezza", e il rapido cambio di peso che sta subendo la sta facendo assomigliare sempre più a una strega.

I suoi capelli, secchi e pagliosi, sono completamente avvolti dalle fiamme di Prometheus, e i suoi occhi iniettati di sangue non promettono nulla di buono per i nostri Mugiwara. L'assalto di Big Mom sembra quindi che metterà non poco in difficoltà i membri della ciurma di Rufy, i quali non avranno altra scelta che affrontarla in uno scontro diretto.

L'anime di ONE PIECE prosegue la sua corsa ventennale.